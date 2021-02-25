Киев, , 15:10 — REGNUM Историческая земельная реформа на Украине близится к своему логическому завершению, заявил на совещании 25 февраля министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Министр подчеркнул, что уже в этом году страна сможет стать «мировым продовольственным супермаркетом».

«Завершение земельной реформы придаст динамику экономическому росту. В частности, прогнозируется ежегодное увеличение ВВП не менее чем на 1%», — считает Лещенко.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2020 года Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли. Согласно документу, полноценный рынок земли на Украине должен официально заработать с 1 июля 2021 года, до того времени правительство и парламент должны были разработать и принять целый ряд сопутствующих документов.

При этом известно, что часть депутатов Верховной рады оспорили земельную реформу в Конституционном суде, заявляя о многочисленных нарушениях в ходе рассмотрения вопроса. Осенью 2020 года источники сообщали, что вердикт по этому делу практически готов, но в настоящий момент работа суда по сути заблокирована из-за конфликта с офисом президента.