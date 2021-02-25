Москва, , 15:10 — REGNUM Президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) избран генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба РФС.

Соперником Алаева на выборах был исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. За Алаева отдали голоса 19 представителей клубов ФНЛ, за Шабанова проголосовали трое.

Напомним, предыдущим главой ФНЛ был Игорь Ефремов. Он возглавлял лигу с декабря 2010 года и подал в отставку в декабре 2020-го.

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