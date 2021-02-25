Нур-Султан, 25 февраля 2021, 15:09 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам использования атомной энергии, сообщили 25 февраля в пресс-службе главы государства.
Ранее министр энергетики республики Нурлан Ногаев сообщал, что основной целью закона является обеспечение радиационной безопасности населения.
Закон разграничивает полномочия и функции госорганов в сфере радиационной безопасности населения и исключает дублирование полномочий.
Документ также регламентирует авариную готовность и реагирование на ядерные и радиационные аварии при транспортировке радиоактивных веществ.