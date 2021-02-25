Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM Непростая ситуация с заболеваемостью ОРВИ наблюдается в семи муниципалитетах Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Неблагополучие по заболеваемости зафиксировано в ЗАТО Свободный, Богдановиче, Туринском, Режевском и Невьянском ГО, Краснотурьинке и посёлке Уральском. В этих муниципалитетах заболеваемость выше среднеобластной в полтора раза и более.

В целом по региону ситуация с заболеваемостью улучшилась: с 15 по 21 февраля 2021 года зарегистрировано 29 122 случая ОРВИ, что ниже на 7,8% показателей за неделю до этого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 77 тыс. случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.