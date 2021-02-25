Красноярск, 25 февраля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о торговле новорождёнными детьми задержали четырёх человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Уголовное дело было возбуждено по факту «продажи двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии» (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

К торговле людьми оказались причастны жители города Красноярска, в том числе имеющие юридическое образование (37-летний и 33-летний мужчины, 31-летняя женщина). Один из фигурантов работал в правоохранительных органах. Также задержана 27-летняя гражданка Казахстана, передавшая своего ребёнка подозреваемым.

По предварительной версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина занялся поиском женщин, готовых за деньги выносить и родить детей для других людей. Он организовывал проведение медицинских услуг, в результате которых наступала беременность, также занимался оформлением необходимых документов, позволяющих ему забирать младенцев из роддомов для продажи иностранным гражданам.

По его указанию неустановленный человек нашёл гражданку Казахстана, готовую родить ребёнка и отдать его подозреваемым. Необходимую медицинскую процедуру женщина прошла в Камбодже. В марте 2020 года она прибыла в Красноярск, где ей предоставили квартиру для проживания, обеспечивали продуктами питания и всем необходимым. Был заключён договор на предоставление платных медицинских услуг в роддоме.

В апреле 2020 года гражданка Казахстана родила мальчика. Она получила в ЗАГСе Красноярска свидетельство о рождении ребёнка и в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, разрешив им представлять её интересы в госорганах. Женщина фактически передала своего ребёнка в распоряжение подозреваемым, а затем выехала в Казахстан, где получила 13 тысяч долларов США.

После этого 33-летний подозреваемый забрал младенца из роддома. Соучастники планировали передать его третьим лицам и получить за это деньги.

Следствие установило местонахождение девяти младенцев, которые, предположительно, были рождены и переданы подозреваемым за деньги. Детей поместили в дом малютки. Устанавливаются личности и местонахождение рожениц.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Все четверо подозреваемых заключены под стражу. Расследование продолжается.

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