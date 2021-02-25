Нижний Новгород, 25 февраля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Нижегородская область занимает пятое место среди регионов России по количеству произошедших в 2020 году дорожно-транспортных происшествий, пишет журнал «Автоброкер Клуб».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

За минувший год в Нижегородской области случилась 4 731 автоавария, в результате которых погибли 407 человек и получили различные травмы еще 5 953 человека.

Первое место по-прежнему остается за Москвой, в которой за год зарегистрировано 7 986 ДТП.

На втором месте расположился Краснодарский край — 6 504 ДТП, а на третьем оказался Санкт-Петербургу — 5 227 ДТП.

Затем следуют Московская область — 4 913 ДТП и упомянутая выше Нижегородская область.

Также в ТОП-10 аварийного антирейтинга вошли: Татария — 4 017 ДТП, Челябинская область — 3 864 ДТП, Башкирия — 3 757 ДТП, Красноярский край — 3 295 ДТП и Самарская область — 3 240 ДТП.