Москва, , 15:05 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев заявил, что планирует выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

«В Токио я хотел бы сыграть. Скорее всего, выступлю там», — сказал Карацев.

Он добавил, что в ближайших планах у него выступление на турнирах в Дохе, Дубае и Майами.

Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Напомним, Карацев дошел до полуфинала Australian Open, где проиграл Новаку Джоковичу. После этого турнира он поднялся со 114-го на 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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