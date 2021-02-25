Ханой, , 15:04 — REGNUM В мобильной «королевской битве» Free Fire появился костюм, основанный на внешности популярного рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк). Об этом стало известно из ролика, опубликованного 24 февраля на официальном YouTube-канале проекта.

Костюм называется Sayonara Boy в честь одного из альбомов Элджея. Приобрести его можно будет в внутриигровом магазине Free Fire за реальную валюту.

Напомним, Free Fire — это многопользовательский экшен для мобильных устройств, разработанный вьетнамской студией 111dots Studio. Его релиз состоялся в 2017 году.

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