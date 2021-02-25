Оренбург, , 15:53 — REGNUM Профсоюзный комитет филиала товарищества с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» — «Илецкое отделение ГП», обслуживающего железную дорогу в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области, пожаловался на массовое увольнение работников, которое считает незаконным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Зарегистрированная в Казахстане организация уволила оренбуржцев в связи с достижением ими пенсионного возраста по казахстанскому законодательству.

«Мы столкнулись с нетипичной ситуацией, когда иностранный работодатель в своей практике применяет нормы трудового права сразу двух стран — Казахстана и Российской Федерации», — сказал главный правовой инспектор профсоюзов Оренбуржья Алексей Косенков.

Он отметил, что по казахстанскому трудовому кодексу одним из оснований расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя является достижение им пенсионного возраста 63 лет. В России пенсионный возраст для мужчин начинается с 65 лет. Косенков назвал возникшую ситуацию дискриминацией.

Поскольку филиал функционирует на территории Оренбургской области, и работают там жители региона, оснований для увольнения граждан РФ предпенсионного возраста в российском законодательстве нет, считают в Федерация профсоюзов Оренбуржья. По факту увольнения железнодорожников подано обращение в областную прокуратуру и Гострудинспекцию.

В первичной профсоюзной организации филиала товарищества с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» — «Илецк» числится 500 человек, что составляет 100% от общего числа работников. Профсоюзная ячейка зарегистрирована УФРС по Оренбургской области.