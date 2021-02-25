Ярославль, , 15:03 — REGNUM Ярославский губернатор второй раз публично подверг критике плохую уборку областного центра. Это заявление Дмитрий Миронов сделал на заседании правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Если в первый раз критика была достаточно мягкой, то теперь губернатор высказался жёстко, намекнув на возможные кадровые решения.

«Дорожные службы не справились с очисткой улиц в нормативные сроки. Даже на центральных улицах Ярославля сохраняется снежный накат, повышенная колейность, из-за чего уже произошло множество дорожно-транспортных происшествий. Сегодня положение еще усложнилось сильнейшим снегопадом. Жители совершенно справедливо жалуются. Ситуация, которая на протяжении этого времени не может выправиться. Требую принять экстренные меры и наконец-то навести порядок», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Глава региона сказал, что не видит результатов уборки областного центра.

«Мы прекрасно понимаем, что так или иначе климатическая зима наступает, знаем и сроки, и должны были быть готовы даже к прохождению таких залповых снегопадов. Но времени прошло уже много, результат должен быть виден. Но вместо результата у нас образовывались только накат и колейность. Это о чем говорит? Своевременно город не убирался. Да, есть проблемы, связанные и с наличием спецтехники, да, сейчас работа эта проводится по закупке, но уважаемые коллеги, это не повод для того чтобы расслабиться. Мы людям нашим, населению, не сможем объяснить, что такие климатические условия, снег идет, техники не хватает. Да и отдельные руководители, честно говоря, со своими задачами не очень хорошо справляются. Было несколько сигналов, что выезжающая в ночное время техника простаивает, а не работает. Это не организация работы», — сказал Дмитрий Миронов.

Губернатор намекнул на возможные кадровые решения по результатам снегопадов и уборки города.

«К тем, кто не будет понимать свои задачи и не выполнять поручения, мы будем принимать другие решения. Я требую, чтобы улицы были приведены в надлежащий вид, приведены в порядок. Как вы это будете делать… Смотрите сами, принимайте решения. Выходите сами с лопатами на улицы, на остановки и личным примером показывайте как надо работать своим подчиненным», — сказал Дмитрий Миронов.

Стоит отметить, что Дмитрий Миронов практически никогда публично не критикует других чиновников. Это своего рода стиль работы губернатора. Большинство проблемных вопросов обсуждается за закрытыми дверями, а общественности предлагается уже готовое решение. Однако в тех немногих случаях, когда дело доходило до публичной критики, это вело к серьёзным последствиям. Так было перед возбуждением уголовного дела и дальнейшим отстранением экс-мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, а также перед отставкой экс-мэра Ярославля Владимира Слепцова.

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