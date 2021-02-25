Георгиевск, Ставропольский край, , 15:03 — REGNUM В Ставропольском крае организована проверка после смертельного случая, произошедшего в больнице города Георгиевска. Скончалась 10-летняя девочка. Информация о факте смерти появилась с соцсетях. На нее отреагировала прокуратура. По требованию прокурора Ставрополья Александра Лоренца организована доследственная проверка, сообщили в надзорном ведомстве.

Причины смерти также устанавливают в краевом минздраве. Как сообщили в ведомстве, действиям персонала больницы и качеству оказания медицинской помощи будет дана оценка после проведения экспертизы и проверки всех документов.

Напомним, на днях в городе Георгиевске скончалась девочка. До этого она с мамой побывала на приеме у врача в городской больнице, где медики обнаружили у ребенка признаки диабета, пишет «bloknot-stavropol». Однако, по данным портала, матери о результатах не сообщили и несовершеннолетняя скончалась через два дня после приема.