Джакарта, , 14:59 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на границе провинции Центральная Ява и Джокьякарта, активизировался и начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

«25 февраля 2021 года в 16:52 по местному времени вулкан Мерапи выбросил горячее облако», — заявили в центре исследований геологических катастроф Индонезии.

Вулкан изверг четыре лавовых потока с расстоянием скольжения 1500 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, активность вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра продолжает расти.

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