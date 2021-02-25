Кронштадт, Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Открыты вакансии смотрителя и техника маяка «Толбухин» в Кронштадте. Предыдущий смотритель находится в больнице после получения ножевых ранений от рук собственной жены.

Необходим специалист, который сможет работать на рукотворном острове на постоянной основе. Можно с семьей. Об этом 25 февраля говорится в сообщении группы поиска нового смотрителя в «ВКонтаке».

Согласно опубликованным требованиям, на вакантные должности могут подаваться как семейные пары, так и специалисты в возрасте от 25 до 55 лет в хорошем физическом состоянии. Как уточняют авторы вакансии, на острове нет поликлиники или медицинской санитарной части.

Соискатели должны иметь оконченное среднее техническое образование, обладать знаниями принципов работы дизель-генераторных станций (ДЭС), электрики, обслуживание маячных осветительных установок с возможностью аварийного ремонта, а также уметь проводить регламентные работы по обслуживанию ДЭС.

«Все остальные профессиональные знания и навыки можно приобрести на маяке, — говорится в сообщении. — Можно устраиваться семьёй (муж, жена), обоих поставим на штатные должности».

Также авторы сообщения указывают, что работа на маяке не вахтовая и не сезонная, а круглогодичная. Трудоустройство по ТК РФ, на постоянной основе. Оплата труда небольшая и составляет 18−20 тыс. рублей. При этом два-три раза в год на остров поставляются топливо и продукты, которые приобретаются за государственный счет.

«При желании можно разводить птицу, есть теплица, можно привезти с собой домашних животных. Личные вещи (включая мебель, бытовую технику и т.п.) при необходимости можно завезти на судах гидрографической службы», — уточняется в сообщении.

Проживать смотритель маяка и механик будут в двухэтажном кирпичном доме на две квартиры городского типа с ванной, туалетом, кухней и комнатой, с электрическим/печным отоплением, водопроводом (колодец с насосом) и канализацией.

«Плавсредств нет (можно привезти свою лодку, есть слип и гараж для её хранения)», — также уточняется в сообщении.

Напомним, 18 февраля с маяка вблизи острова Котлин был госпитализирован 49-летний начальник маяка воинской части Минобороны РФ Дмитрий Маско. Мужчину госпитализировали с проникающей колото-резаной раной брюшной полости, в тяжелом состоянии. С места происшествия были изъяты восемь бытовых ножей, две куртки, две бутылки, стакан, четыре стопки, ружье и 18 патронов.

Как сообщили в Главке МВД, 19 февраля 2021 года около 15:00 часов в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была задержана 41-летняя супруга потерпевшего, работающая техником маяка.

Маяк «Толбухин» установлен на искусственном каменном острове, лежащем в 2,8 мили от западной оконечности острова Котлин. Он является одним из старейших российских маяков, построенных по приказу Петра Первого. Внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, а также, вместе с фортами Кронштадта, входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Маяк является территорией Министерства обороны РФ и посещение данной территории запрещено.

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