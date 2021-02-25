Бишкек, , 14:58 — REGNUM У министра экономики и финансов Киргизии теперь будет восемь заместителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков, также возглавляющий министерство экономики и финансов, представил коллективу своих новых заместителей: Кыялбека Мукашева, Данияра Иманалиева, Бекболота Алиева, Султана Ахматова, Эльдара Алишерова, Мирланбека Байгончокова, Сейита Рысалиева и Айдина Шаршеева.

Чем именно будет заниматься столь большое количество заместителей министра, в ведомстве не уточнили.

Отметим, что премьер-министр Улукбек Марипов, выступая на заседании парламента Киргизии в начале февраля, пообещал сократить количество членов правительства с 22 до 16 человек и провести реорганизацию в министерствах и ведомствах с целью уменьшения их штатов.

Одновременно с этим вице-премьер-министр Улукбек Карымшаков подчеркнул, что только за счет сокращения числа заместителей министров и статс-секретарей бюджет Киргизии может сэкономить около 24 млн сомов (21,5 млн рублей) в год.

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