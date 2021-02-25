Рязань, , 14:59 — REGNUM Ремонт на подстанции 220 кВ «Сасово» начался в Рязанской области. Электроустановка обслуживает более 64,5 тыс. человек и обеспечивает работу энергосистем трёх регионов, сообщает пресс-служба областного правительства.

На объекте отремонтируют более 60 единиц оборудования различных классов напряжения, в том числе силовых трансформаторов и коммутационных устройств. Работы проведут без снижения надёжности передачи электроэнергии. Подстанция мощностью 250 МВА питает потребителей городов Сасово и Шацк, Сасовского и Шацкого районов, где проживает 64,5 тыс. человек, а также дата-центр «Яндекса» и объекты РЖД. Кроме того, электроустановка обеспечивает параллельную работу Рязанской, Мордовской и Нижегородской энергосистем, является частью схем выдачи мощности Рязанской ГРЭС и Сасовской газотурбинной ТЭЦ.

На ремонт потратят свыше 11,5 млн рублей. Окончание работ запланировано на октябрь 2021 года.