Пекин, , 15:01 — REGNUM Совместное предприятие концерна General Motors и компании SAIC представило серийную версию пикапа Wuling Journey. Об этом сообщается на сайте NjCar.ru.

Внешне новинка напоминает российский УАЗ «Пикап». Особенно это наблюдается в дизайне головной оптики и радиаторной решетки.

Длина пятиместного американо-китайского пикапа составляет 5105 мм, а колёсная база равна 3160 мм. Габариты грузовой платформы: 2000×1520×365 мм.

В движение машину приводит 99-сильный бензиновый мотор рабочим объёмом 1,5 л. Силовой агрегат передаёт крутящий момент на задние колёса через пятискоростную механическую трансмиссию.

Что же касается расхода топлива, то он составляет 7 литров на 100 км пробега.

Стоимость начальной версии Wuling Journey в КНР равна 59,8 тыс. юаней (685 тыс. рублей), а цена самой продвинутой комплектации составляет 63,8 тыс. юаней (730 тыс. рублей).

Напомним, в прошлом году Камский автомобильный завод продал 36,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом году.

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