Бишкек, , 14:57 — REGNUM Работающие в России киргизские трудовые мигранты делают значительный вклад в экономическое и социальное развитие Киргизии. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с киргизстанцами, проживающими в Москве.

Глава государства рассказал соотечественникам о недавно вступившем в силу Соглашении о пенсиях трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, и отметил, что уже с января 2022 года можно будет подавать заявление на пенсию, находясь в России.

Также он акцентировал внимание трудовых мигрантов на том, что при этом учитывается стаж работы в других странах-участницах ЕАЭС, а системы документооборота и сертификации будут интегрированы между странами Союза.

Говоря о проблемах миграционного учета, которые возникают вследствие отказа домовладельцев ставить на учет иностранцев в целях уклонения от уплаты налогов, Жапаров привел в качестве примера Казахстана, в котором применяют «уведомительный порядок».

«Гражданин только отправляет сообщение в государственный орган о месте прибытия и работы, после чего его регистрируют. Мы будем вносить предложение о введении аналогичной процедуры в рамках ЕАЭС», — резюмировал он.

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