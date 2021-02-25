Ялта, Крым, , 14:56 — REGNUM На территории Форосского парка появится детский лагерь — с таким объяснением строительных работ на территории парка-памятника, приведших к скандалу, выступило Минприроды Крыма. Глава Республики Сергей Аксёнов, в свою очередь, заверил крымчан, что «все вопросы будут решены в пользу людей».

Южный берег Крыма Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Ранее жители Ялты забили тревогу: на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский» ведется строительство, работает тяжёлая техника, уничтожаются редкие деревья и растения. Жители также боятся, что из-за «элитной» застройки вход в парк будет ограничен.

В Минприроды Крыма выступили с разъяснениями — в частности, сообщается, что на территории 200-летнего парка располагаются участки землепользователей. В частности, сторонним правообладателем в границах земельного участка, расположенного на территории парка, планируется создание детского оздоровительного лагеря «Ак-Барс». Речь идёт о строительстве жилого корпуса в три этажа, четырёхэтажного многофункционального спортивного центра, столовой также в четыре этажа. Также планируется реконструкция существующих зданий в жилой корпус — девять этажей (включая подземный этаж) и бассейн — три этажа (включая подземный), размещение подземных резервуаров для чистой воды и станцию обеззараживания воды. Положительное заключение государственной строительной экспертизы получено, также выданы разрешения Минприроды Крыма — на строительство трёх и реконструкцию двух объектов капитального строительства.

В Минприроды также пояснили, что за период существования парка застройка его территории достигла ориентировочно 12%. Положением допускается максимальный процент застройки в 20% с учетом ранее застроенной территории. В ведомстве подтвердили получение разрешений на удаление 37 зеленых насаждений с последующим проведением компенсационного озеленения в течение года и 29 экземпляров пальм с целью их дальнейшей пересадки, пальмы уже пересажены на соседние куртины в границах парка. Вход в парк, пообещали в Минприроды, для жителей останется свободным.

25 февраля скандальную ситуацию с Форосским парком прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Ситуацию, возникшую по Форосскому парку, знаю досконально. Все вопросы будут решены в пользу людей: проход в парк останется открытым, также будет произведена высадка редких пород деревьев. Все проблемные вопросы были решены еще до сегодняшней встречи с общественностью в пользу людей», — написал в соцсетях Аксёнов.