Москва, , 14:56 — REGNUM Сфера гостиничного бизнеса сможет полноценно восстановиться только после полной отмены ограничений на передвижение. Об этом 25 февраля заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на телеканале «Россия 24».

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«Если говорить про те сферы, которые ещё не вышли на прошлогодние показатели — это сфера гостиничного бизнеса, в первую очередь сфера культурно-массовых мероприятий, то, безусловно, гостиничный бизнес вернётся на прежние показатели, когда будут сняты ограничения на передвижение», — заявил Ефимов.

«Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — указал он.