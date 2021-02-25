Москва, , 14:54 — REGNUM Фонд развития промышленности стал одним из наиболее эффективных инструментов для взаимодействия властей и бизнеса в России. Об этом 25 февраля заявил глава глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.

«У нас достаточно успешно, на наш взгляд, по крайней мере, получается работа с Фондом развития промышленности. Это, наверное, из всех институтов развития на сегодняшний день наиболее прозрачный для предпринимателей институт, в который мы отбираем через нашу региональную сеть инвестиционные проекты, дорабатываем их и соответствующим образом представляем», — заявил Катырин.

«Большинство из них — очень серьёзное количество — получает поддержку на экспертном совете, и, соответственно, потом финансирование должным образом организовывается, проекты начинают работать», — добавил он.