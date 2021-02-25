Душанбе, , 14:54 — REGNUM Четыре крупных военных учения на территории Таджикистана в 2021 году планирует провести Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил журналистам начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров на пресс-конференции.

По его словам, необходимость проведения военных учений в Таджикистане связана со скоплением террористов на приграничных территориях в Афганистане.

Сидоров уточнил, что во время учений силы ОДКБ отработают задачи по отражению попыток вторжения террористов. В Таджикистане пройдет оперативно-стратегическое учение «Боевое братство 2021», специальные учения разведки «Поиск-2021».

Кроме того, в республике пройдут учения с силами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021» и учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021».

Читайте также: Военнослужащие России и Таджикистана уничтожили условных террористов