Киев, 25 февраля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В офисе президента (ОП) Украины призывают «не драматизировать» тот факт, что телефонный разговор между новым президентом США Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским до сих пор не состоялся.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь, заграница на поможет!

Об этом заявил 25 февраля заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Телефонный разговор между лидерами Украины и США готовится… безусловно, он состоится. Я бы не драматизировал, не отсчитывал дни, минуты и часы. Разговор будет, так же как будет и взаимный обмен визитами», — сказал чиновник.

Жовква заявил, что в целом Киев уже наладил контакт с администрацией нового президента США, и ведется даже работа над подготовкой визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер (занимал этот пост при президенте Порошенко) заявил, что США должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а первым шагом для этого является телефонный разговор президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Дипломат выразил недоумение, почему такой разговор до сих пор не состоялся.

23 февраля украинский министр иностранных делДмитрий Кулеба заявил, что телефонный разговор Байдена и Зеленского «готовится», подчеркнув, что в целом контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена «активно развиваются».