Москва, , 14:52 — REGNUM Не выдержав снижения спроса и покупательской способности, которые стали логичным следствием пандемии COVD-19, бизнес в России объявил о риске закрытия в текущем году и это закономерно, заявила корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер юридической компании «Привилегия права» Юлия Бондаренко.

«Уволить сотрудников, распродать товарные запасы и активы, исполнить договорные обязательства, расплатиться с кредиторами — вот лишь малая часть того, с чем придется столкнуться собственникам бизнеса при закрытии.

В случае, если у компании не хватит средств для погашения задолженности, банкротство станет единственным выходом из сложившейся ситуации.

Однако процедура банкротства влечет за собой негативные последствия в виде привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Чтобы избежать переложения долгов общества на его собственников при закрытии бизнеса необходимо заранее просчитать все риски и подготовить алгоритм действий.

Такие моменты как: реализация имущества только по рыночной стоимости, погашение задолженности в порядке календарной очередности, приведение в порядок бухгалтерской и налоговой отчетности, проведение сверок и оформление закрывающих документов с контрагентами.

Вот лишь малая часть необходимых шагов, которые позволят нивелировать риски привлечения к субсидиарной ответственности», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало, каждый десятый бизнес в России рискует закрыться считает бизнес-омбудсмена Борис Титов.

Читайте также: Каждая десятая компания в России сообщила о риске закрытия