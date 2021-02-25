Тирасполь, , 15:01 — REGNUM В 2021 году в Приднестровье не будут отменять 9 мая военный парад в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что празднование Дня Победы 25 февраля обсудили члены Оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса на совещании с лидером ПМР Вадимом Красносельским. Руководству силовых структур было поручено подготовить к мероприятию личный состав и технику.

Кроме парада, по данным пресс-службы, 9 мая будет разрешено проводить концерты и встречи, но с учётом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Решение о проведении акции Бессмертный полк, будет принято позже, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Напомним, в 2020 году в Приднестровье военный парад в честь Дня Победы из-за пандемии перенесли с 9 мая на 2 сентября.