Северодвинск, Архангельская область, , 00:18 — REGNUM На заводе «Севмаш» значительно на «Севмаше» меняются станочный парк и оборудование. Как заявил гендиректор предприятия Михаил Будниченко автору ИА REGNUM, «Севмаш» переживает технологическую революцию.

Флагман ВМФ Индии авианосец «Викрамадитья» , бывший «Адмирал Горшков», прошедший на «Севмаше» глубокую модернизацию — практически построенный заново © АО «ПО Севмаш»

С 2011 года идёт реконструкция предприятия и техперевооружение производства, при этом программа модернизации формировалась с учетом перспективы дальнейшего развития каждого направления при строительстве и испытании кораблей. Обновляются стапельные цеха, корпусно-сварочное производство, цеха машиностроения и металлургии, транспортно-передаточный комплекс, объекты энергомеханического комплекса. Колоссально обновляется техника во всех цехах и подразделениях, поступают станки нового поколения, которые позволяют значительно расширить спектр задач, сократить издержки и время изготовления изделий. В 2020 году в эксплуатацию введено 895 единиц техники.

«Предприятие переходит на природный газ — на нем будет работать оборудование металлургического производства и котельной высокого давления, печи корпусообрабатывающего и инструментального цехов. — объясняет Михаил Будниченко. — Газификация позволит перейти на экологически чистое топливо и снизить затраты на производство продукции. Важный фронт работ — реконструкция производственных набережных, трансбордерных путей, передаточного причала — он удлинен в сторону акватории, улучшена его функциональность. Проведена реконструкция котельной высокого давления. Идет модернизация инженерных систем эллинга №1, техперевооружение деревообрабатывающего, малярно-изоляционного и металлургического производств».

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