Салехард, , 14:51 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 45 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 25 февраля 36 997 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 898 человек, 396 пациентов с COVID-19 скончались