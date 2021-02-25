Москва, , 14:50 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) надеется на то, что трибуны на матчах чемпионата Европы разрешат заполнять не менее, чем на 50% от общей вместимости. Об этом 25 февраля гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин в эфире телеканала «Россия-24».

"УЕФА рассчитывает, что можно будет провести турнир как минимум с 50% болельщиков, а может быть даже и больше», — сказал Сорокин.

Ранее Сорокин сообщил, что УЕФА определится с форматом допуска болельщиков на матчи чемпионата Европы 7 апреля.

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