Львов, Украина, , 14:55 — REGNUM Львовский городской совет направил обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой, в котором осудил приговор бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Одессы Сергею Стерненко. Об этом сообщил 25 февраля местный ресурс Zaxid.net.

Журналисты опубликовали слова депутата горсовета Владимира Марусяка, который напомнил, что дело Стерненко расследовалось с 2015 года и за это время стало «своего рода лакмусовой бумажкой, которая призвана показать способность и готовность власти провести открытое и беспристрастное расследование».

Приговор суда радикалу депутат назвал яркой демонстрацией «наличия на Украине политического преследования».

Напомним, Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества за похищение и пытки депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Отметим, ранее аналогичное обращение к властям Украины направил Львовский областной совет.

Напомним, ряд представителей парламентской фракции «Слуга народа» потребовали перевести Стерненко из одесского СИЗО в киевское, поскольку в Одессе осуждённому якобы может грозить опасность.

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