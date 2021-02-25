Москва, , 14:49 — REGNUM Соединённые Штаты и Североатлантический альянс своими действиями продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европе. Об этом заявил сегодня, 25 февраля, в ходе пресс-конференции заявил начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

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«Соединённые Штаты продолжают целенаправленную деятельность, способствующую ухудшению стратегической стабильности и безопасности в Европе», — сказал Сидоров.

Он подчеркнул, что на это указывает последовательное наращивание американского военного присутствия на европейском континенте. Так, в соответствии с соглашением о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны, вступившем в силу в ноябре 2020 года, на польской территории предусматривается строительство объектов военной инфраструктуры, рассчитанное в общей сложности на 20 тыс. американских военнослужащих.

По его словам, в Болгарии планируется размещение формирования ВС США общей численностью до 2,5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением до 5 тыс. на ротационной основе. В Германии завершено формирование 41-й бригады полевой артиллерии командования сухопутных войск США в Европейской зоне, а на литовском полигоне Пабраде в непосредственной близости от государственной границы Белоруссии уже традиционно размещён американский танковый батальон.

«Данные шаги отражают текущее направление внешней политики Белого дома, ориентированной на обеспечение глобального лидерства за счёт использования фактора военной силы», — подчеркнул Сидров.

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По его словам, в конечном итоге это будет и далее способствовать нарастанию напряжённости в мире.