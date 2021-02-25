Москва, 25 февраля 2021, 14:49 — REGNUM Соединённые Штаты и Североатлантический альянс своими действиями продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европе. Об этом заявил сегодня, 25 февраля, в ходе пресс-конференции заявил начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.
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Он подчеркнул, что на это указывает последовательное наращивание американского военного присутствия на европейском континенте. Так, в соответствии с соглашением о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны, вступившем в силу в ноябре 2020 года, на польской территории предусматривается строительство объектов военной инфраструктуры, рассчитанное в общей сложности на 20 тыс. американских военнослужащих.
По его словам, в Болгарии планируется размещение формирования ВС США общей численностью до 2,5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением до 5 тыс. на ротационной основе. В Германии завершено формирование 41-й бригады полевой артиллерии командования сухопутных войск США в Европейской зоне, а на литовском полигоне Пабраде в непосредственной близости от государственной границы Белоруссии уже традиционно размещён американский танковый батальон.
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По его словам, в конечном итоге это будет и далее способствовать нарастанию напряжённости в мире.