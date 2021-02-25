Подгорица, , 14:49 — REGNUM Стоимость минимальной потребительской корзины в январе в Черногории, по данным статистического ведомства Monstat, составила 642,9 евро, что на 0,2 процента больше, чем в декабре.

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 274,8 евро, что на 0,4 процента больше, чем в декабре», — говорится в сообщении.

По данным статистики, расходы на непродовольственные товары и услуги составили 368,1 евро, что на 0,1% больше, чем в декабре.

Минимальная потребительская корзина относится к потреблению домохозяйства, которое включает продовольственные и непродовольственные товары и услуги, что позволяет поддерживать жизнь и трудоспособность членов домохозяйства.

«Стоимость минимальной потребительской корзины основана на данных опроса о потреблении домашних хозяйств и рекомендациях Всемирного банка (ВБ). Стоимость минимальной потребительской корзины для семьи из четырех человек состоит из минимальных ежемесячных расходов, связанных с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также непродовольственными товарами и услугами», — говорится в сообщении ведомства.