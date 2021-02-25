Новосибирск, , 14:47 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал решение депутатов Законодательного собрания региона обратиться в прокуратуру с просьбой разобраться со сквером на Демакова. Градоначальник заявил, что поддерживает это решение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня депутаты Законодательного собрания предложили прокуратуре проверить законность способа выделения средств на благоустройство сквера на улице Демакова в Академгородке. Поддерживаю это решение. Не сомневаюсь в объективном рассмотрении со стороны прокуратуры, — подчеркнул мэр. — Надеюсь, что после заключения правоохранительных органов политические спекуляции вокруг этого земельного участка прекратятся».

Локоть надеется, что уже летом можно будет приступить к благоустройству сквера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Новосибирской области сегодня, 25 февраля, приняли обращение к прокурору о проверке законности продажи земельного участка на улице Демакова.

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