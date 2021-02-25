Москва, , 14:46 — REGNUM Москва благополучно прошла пиковое значение безработицы. Об этом 25 февраля заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на телеканале «Россия 24».

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«Если говорить про максимальные значения безработицы, которые были у нас достигнуты летом прошлого года и составляли порядка 3%, то есть порядка 220 тыс. человек, то мы видим на сегодняшний момент восстановление ситуации к лучшему, и, повторюсь, на сегодняшний момент этот уровень безработицы снизился в три раза относительно своих максимальных значений прошлого года», — заявил Ефимов.