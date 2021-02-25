Сочи, Краснодарский край, , 14:45 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» купил вратаря Дениса Адамова у «Краснодара». Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Сумма трансфера не уточняется. Адамов будет выступать под первым номером. В четверг игрок должен присоединиться к новой команде и провести тренировку.

Адамову является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он сыграл 15 матчей за «Краснодар-2», в которых пропустил 19 голов и шесть раз сыграл «на ноль».

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