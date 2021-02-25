Москва, , 14:44 — REGNUM В России сложилась эффективная система, которая позволяет согласовывать интересы бизнеса в регионах с позицией федеральных властей. Об этом 25 февраля заявил глава глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.

«В связи с тем, что в Москве, конечно, не все отрасли представлены — тут уголь мы не копаем, нефть не добываем, — для нас очень важно, чтобы те, кто работают «на земле», непосредственно в этой отрасли из регионов, могли свою (позицию) донести до нас, а мы её могли донести до тех, кто разрабатывает те или иные нормативно-правовые документы», — заявил Катырин.

По его словам, в этом отношении у палаты сложилось «взаимопонимание с Министерством экономического развития и ведомствами, которые эту работу организуют».

«В большинстве своём мы находим понимание, и в тех случаях, когда не поддерживаем даже те или иные акты, и в тех случаях, когда даём замечания, предложения по тому, каким образом, на наш взгляд, было бы лучше эти документы сформулировать», — указал он.