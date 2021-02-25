Владимир, , 14:42 — REGNUM Во Владимирской области 25 февраля подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 27 тыс. 38 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 24 тыс. 38 пациентов, в том числе 126 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 851 человек.