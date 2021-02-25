Киев, , 14:42 — REGNUM Несмотря на санкции, введенные в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, оппозиционный политик обещает и дальше отстаивать интересы украинского народа.

Об этом сам Медведчук заявил в интервью телеканалу «Россия-1», фрагменты которого приводит пресс-служба 25 февраля политической силы.

Депутат заявил, что запретить его «можно только физически», а все остальные способы, которые использует сегодня власть Украины, Зеленский и его окружение, непригодны.

«Мы будем бороться… Более жестко, более целенаправленно. У нас есть своя идеология, свои принципы, и мы их будем отстаивать», — заверил он.

Медведчук подчеркнул тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский и пропрезидентская партия «Слуга народа» катастрофически теряют популярность среди украинцев.

«Людей, интересы которых мы отстаиваем, сегодня десятки миллионов в Украине. И с каждым месяцем, с каждым годом все хорошо понимают, что тот, кто пришел при поддержке и доверии 73% избирателей, сегодня потерял фактически три четвертых от этого уровня доверия», — отметил политик.

Причем, напомнил он, более 50% из 73% украинцев, которые на президентских выборах отдали свои голоса за Зеленского, проголосовали за него именно на юго-востоке Украины и сегодня они разочарованы.

«Зеленский потерял авторитет — и свой, и своей партии. Эта агония со стороны президента и его команды — результат действий, направленных на установление диктатуры и узурпацию власти. Будем дальше бороться», — добавил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что украинская власть ввела санкции в отношении Медведчука, его жены и ряда лиц из окружения политика 19 февраля сроком на три года. При этом никаких конкретных обвинений в адрес лидера оппозиции выдвинуто не было.

Сам глава политсовета ОПЗЖ заявил, что если бы у действующей власти хоть что-то было на него — «если бы он участвовал в преступных схемах, в которых многие из власти участвуют, если бы он наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу» — то власть сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов привлекла бы его к ответственности.

«Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином. Вся кампания, развернутая против меня, моей семьи и моих соратников по партии, говорит только об одном — я не с ними, я не такой, как они, они меня не понимают и именно поэтому чувствуют во мне опасность. И правильно чувствуют, потому что моя политическая деятельность посвящена становлению новой Украины, Украины будущего, Украины, свободной от внешнего управления и не терзаемой грабителями и жуликами во власти», — отметил Медведчук.