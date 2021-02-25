Москва, , 14:41 — REGNUM Если говорить о числе закрывшихся в результате пандемии бизнесов, можно с экспертами согласиться. На сегодняшний день каждая десятая компания в сфере малого и среднего предпринимательства закрылась или на грани закрытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «Интерпортфолио» Алексей Каневский.

«Но, мне кажется, что эта цифра неокончательная, потому что весной грядет еще одна волна закрытий. Дело в том, что ряд предприятий держалось за счет отсроченных платежей по налогам, по аренде и т. д. Именно сейчас придется эти долги отдавать. Немногие предприятия такую нагрузку выдержат.

Сильнее всего в период пандемии пострадала туристическая отрасль, а также компании в сфере обслуживания: ресторанный и гостиничный бизнес. По понятным причинам эти отрасли подверглись наибольшему стрессу и давлению в период пандемии.

Вернутся к докризисному периоду будет весьма непросто, и такое возвращение не будет измеряться одним годом. Скорее всего, какие-либо позитивные изменения можно ожидать к концу 2022 года.

Прямо или косвенно пострадал весь малый и средний бизнес, поэтому компании нуждаются в поддержке. Возможно, отмена ряда налогов. Бизнес об этом говорил и до пандемии.

Безусловно, нужно помогать прямыми инвестициями сферам, которые реально пострадали. При этом отсрочки по разным видам платежей: налоги, аренда, кредиты, мало помогают бизнесу.

Так или иначе эти деньги придется выплатить. В ситуации, когда компания не работает, выплаты такие даже с отсрочкой будет сделать затруднительно. Поэтому нужна прямая финансовая помощь предпринимателям», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году может закрыться каждое десятое предприятие, писали СМИ со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

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