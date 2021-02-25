Москва, 25 февраля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Если говорить о числе закрывшихся в результате пандемии бизнесов, можно с экспертами согласиться. На сегодняшний день каждая десятая компания в сфере малого и среднего предпринимательства закрылась или на грани закрытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «Интерпортфолио» Алексей Каневский.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое в период режима ограничений кафе в Санкт-Петребурге

«Но, мне кажется, что эта цифра неокончательная, потому что весной грядет еще одна волна закрытий. Дело в том, что ряд предприятий держалось за счет отсроченных платежей по налогам, по аренде и т. д. Именно сейчас придется эти долги отдавать. Немногие предприятия такую нагрузку выдержат.

Сильнее всего в период пандемии пострадала туристическая отрасль, а также компании в сфере обслуживания: ресторанный и гостиничный бизнес. По понятным причинам эти отрасли подверглись наибольшему стрессу и давлению в период пандемии.

Вернутся к докризисному периоду будет весьма непросто, и такое возвращение не будет измеряться одним годом. Скорее всего, какие-либо позитивные изменения можно ожидать к концу 2022 года.

Прямо или косвенно пострадал весь малый и средний бизнес, поэтому компании нуждаются в поддержке. Возможно, отмена ряда налогов. Бизнес об этом говорил и до пандемии.

Безусловно, нужно помогать прямыми инвестициями сферам, которые реально пострадали. При этом отсрочки по разным видам платежей: налоги, аренда, кредиты, мало помогают бизнесу.

Так или иначе эти деньги придется выплатить. В ситуации, когда компания не работает, выплаты такие даже с отсрочкой будет сделать затруднительно. Поэтому нужна прямая финансовая помощь предпринимателям», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году может закрыться каждое десятое предприятие, писали СМИ со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

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