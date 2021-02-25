Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Уголовное дело об обрушении в 2019 году одного из корпусов Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге передано в суд вместе с обвинительным заключением. Его фигурантами стали шесть человек. Об этом 25 февраля сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Работы на месте разрушения крыши ИТМО (февраль 2019 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 16 февраля 2019 года в историческом здании ИТМО на улице Ломоносова в центре Северной столицы частично рухнули крыша и межэтажные перекрытия сверху донизу. Целиком здание не обрушилось. В момент происшествия в нем проходили занятия. К счастью, никто не погиб и не пострадал, люди были эвакуированы.

Основной версией ЧП были названы нарушения при ремонте здания, в частности, складирование тяжелых материалов в помещениях, из-за чего не выдержали перекрытия.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят проректор по хозяйственной деятельности университета ИТМО Дмитрий Писарев, главный инженер вуза Алексей Шамолин и его заместитель Алексей Аксенович, начальник отдела Центрального района Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Татьяна Лебедева, а также генеральный директор ООО «АТЛАНТИК» Андрей Каримов и главный инженер этой организации Владимир Антипов.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность с причинением особо крупного ущерба») и ст. 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия народов РФ»).

Расследованием установлено, что с июля 2018 года по февраль 2019 года на основании договора подряда Антиповым и Каримовым без проектной документации были организованы работы по ремонту кровли объекта культурного наследия — одного из зданий университета ИТМО. Причем указанные лица не являлись аттестованными специалистами в области реставрации подобных сооружений.

Другие же обвиняемые — Писарев, Шамолин и Аксенович — по версии следствия, не обеспечили безопасность эксплуатации и ремонта здания, приняв на основании соответствующих актов некачественно выполненные работы. В свою очередь представитель КГИОП Лебедева не произвела осмотр помещений вуза, как и не предприняла мер к сохранению объекта культурного наследия и предотвращению его разрушения.

В результате 16 февраля 2019 года произошло частичное обрушение корпуса вуза, чем причинен ущерб Российской Федерации на сумму свыше 67 млн рублей, а также уничтожено имущество университета ИТМО на сумму более 47 млн рублей.

«Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — уточнили ведомстве.

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Отметим, что в настоящее время последствия обрушения полностью устранены, историческое здание восстановлено.

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