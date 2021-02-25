Новосибирск, , 14:38 — REGNUM В Новосибирской области продолжается постепенное перепрофилирование ковидных госпиталей в обычные больницы. В ближайшее время ещё три новосибирские больницы возобновляют работу по основному профилю, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

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К приёму пациентов со 2 марта возвращается городская клиническая больница № 25. Также в разные даты на следующей неделе обычных больных начнёт принимать городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 в Новосибирске и Новосибирская клиническая районная больница №1 в Кольцово.

В настоящее время эти больницы уже перестали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.