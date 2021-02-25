Калуга, 25 февраля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Порядка 300 обращений на неправомерные действия коллекторов поступило от жителей Калужской области в 2020 году. Часть из них признали обоснованными, и на их основании были составлены протоколы об административных правонарушениях. Сумма взысканных штрафов составила сотни тысяч рублей. Об этом 25 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального управления ФССП России Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

По закону заниматься взысканием долгов могут только внесенные в специальный реестр агентства, перечень которых ведёт Федеральная служба судебных приставов. В декабре 2020 года на территории Калужской области было зарегистрировано второе юридическое лицо, которое в качестве основного вида деятельности осуществляет возврат просроченной задолженности — ООО «РУСФИНАЛЬЯНС». В основном в регионе действуют филиалы коллекторов, зарегистрированные в других субъектах страны.

Коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов, приходить на работу и общаться с родственниками и коллегами должника. По закону напоминать о возвращении долга коллектор может не более одного раза в день с 8:00 до 22:00, не чаще двух раз в неделю. Запрещены любые физические действия в отношении должников, угрозы, в том числе через интернет. Нельзя скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору. Перед началом каждого контакта с должником коллектор обязан представиться и сообщить название коллекторского агентства.

«При совершении любых неправомерных действий со стороны коллекторских организаций следует зафиксировать правонарушение посредством видео-аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений, детализации телефонных разговоров или другим доступным способом. По возможности, укажите дату и время совершения противоправных действий со стороны сотрудников коллекторских агентств. Сообщите об указанных фактах в управление ФССП России по Калужской области, приложив к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о ваших долговых обязательствах, наименования коллекторской организации, данные лиц, которые осуществляли с вами взаимодействие, ваши полные контактные данные для связи», — сказал Артём Залогин.