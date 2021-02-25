Москва, , 14:35 — REGNUM Обычно дипломаты выражают не собственное мнение, а позицию руководства страны. Сама по себе финансовая система к ведению МИД РФ не относится, так что данное выступление, скорее всего, адресовано руководству США. Возможно, это угроза ответных действий против санкций Запада, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Стремление снизить зависимость отечественной экономики и нашей внешней торговли от долларовых операций уже неоднократно озвучивалось на самом верху, более того, определенные шаги в этом направлении делаются не первый год.

Снижена доля долларовых инструментов в российских резервах, в особенности американских долгов, значительная часть взаимной торговли с крупными партнерами переведена в национальные валюты. Всё это делалось по мере возможности, но так, чтобы не нанести ущерба самим себе.

Видимо, то, что эту идею теперь озвучивает руководство МИД, означает, что при дальнейшем нарастании санкционного давления дедолларизация может принять более радикальные формы, даже если это приведет к убыткам для российских финансов и отечественного бизнеса», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский доллар на фоне постоянной угрозы антироссийских санкций является для Москвы «ядовитым» источником постоянных враждебных действий, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Читайте также: МИД РФ призвал ослабить зависимость России от «токсичного» доллара