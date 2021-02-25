Нью-Йорк, США, , 14:40 — REGNUM Новый вариант коронавируса в настоящее время распространяется в Нью-Йорке, его мутации, возможно, окажутся способны снизить эффективность вакцин от COVID-19. Об этом 25 февраля сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследования ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.

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Уточняется, что новая разновидность получила название B.1.526 и добавляется, что впервые новый вариант был обнаружен еще в ноябре минувшего года, а к середине февраля 2020 года он достаточно широко распространился

«Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. Поэтому, кажется, он широко распространен. Это не единичная вспышка», — заявил директор исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвид Хо.

При этом, как считают ученые, мутации выявленной в Нью-Йорке разновидности коронавируса похожи на те, что ранее были обнаружены в других странах, включая ЮАР.

Отметим, по данным американского университет Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в настоящее время на планете Земля выявлено за все время пандемии 112 629 748 носителей коронавирусной инфекции.

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