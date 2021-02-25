Москва, , 14:35 — REGNUM В России новый порядок технического осмотра автомобилей необходимо отложить из-за пандемии до 1 октября 2021 года, заявил 25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», — сказал премьер-министр на заседании.

Мишустин обратил внимание министерств и ведомств, что необходимо сделать всё, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев.

Напомним, новый порядок техосмотра должен вступить в силу в России с 1 марта 2021 года. Предполагается, что процедуру технического осмотра будут фиксировать с помощью фотографий. Данные о техосмотре, включая геометку, будут храниться в автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО.