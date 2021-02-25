Красноармейск, Саратовская область, , 14:42 — REGNUM В Саратовской области проводят проверку после госпитализации в лечебное учреждение учащихся школы в городе Красноармейске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В Красноармейскую районную больницу 25 февраля с подозрением на отравление доставили шесть учеников четвертого класса МОУ «СОШ № 3 города Красноармейска».

По данному факту организовали доследственную проверку. В учебном заведении провели осмотр места происшествия. Затребованы сведения о результатах медицинского обследования пострадавших. В школе опрашивается персонал. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

По данным региональной прокуратуры, четвероклассники употребили хлорсодержащий препарат в виде таблеток, полагая, что принимают витамины. Когда состояние детей ухудшилось, учитель вызвала бригаду медиков. Угрозы их жизни нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге завершилось расследование по факту регистрации случаев норовирусной инфекции среди учеников и сотрудников гимназии № 1. Идет подготовка административных дел. Гимназии грозит штраф до 70 тыс. рублей, комбинату школьного питания — до 50 тысяч рублей либо приостановка деятельности до трёх месяцев.

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