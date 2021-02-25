Москва, , 14:43 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подготовит учения своих сил даже в том случае, если ограничительные меры по коронавирусу останутся в силе. Об этом начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил 25 февраля журналистам.

Объединённый штаб и министерства обороны государств, входящих в ОДКБ, прорабатывают вариант организации совместных учений в условиях, когда действуют ограничения, подобные мерам 2020 года. В штабе, однако, надеются, что этого удастся избежать, сказал Сидоров.

Он уточнил, что в текущем году запланированы различные мероприятия, в их числе — совместная деловая игра под руководством генерального секретаря ОДКБ и учения «Боевое братство — 2021».

Военное сотрудничество участников носит сугубо оборонительный характер, подчеркнул Сидоров.

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