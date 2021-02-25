Сеул, , 14:41 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонные переговоры с генеральным секретарём Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хоем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили укрепление сотрудничества между Южной Кореей и странами АСЕАН, реализацию «Новой южной политики» и другие региональные вопросы.

Чон Ый Ён и Лим Джок Хой обсудили недавний военный переворот в Мьянме, поделились мнениями о важности конструктивной роли АСЕАН в решении сложившейся ситуации в регионе, а также договорились укрепить сотрудничество в борьбе с коронавирусом и восстановлении экономики.