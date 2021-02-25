Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM В Свердловской области выписали ещё 189 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 24 февраля 2021 года в области сообщалось о 195 таких выписках. Всего в регионе победили COVID-19 уже 70 084 человека.

В тяжёлом состоянии находятся 326 пациентов с данной инфекцией (185 лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 101 — на ИВЛ), ещё 1670 человек — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области скончались от COVID-19 уже 2345 человек.

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