Москва, , 14:33 — REGNUM Бизнес в Москве в целом уверенно восстанавливается к показателям прошлого года. Об этом 25 февраля заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

«Мы видим ситуацию довольно стабильного восстановления к показателям прошлого года», — заявил Ефимов.

В то же время есть такие отрасли, как общественное питание, сфера гостиничных услуг, сфера культуры и спортивных развлечений, которые пока ещё не восстановились, указал он.

«В первую очередь это касается гостиничного бизнеса, где мы видим половину загрузки от нормальной ситуации прошлого года», — указал он.

«Вместе с тем, если мы говорим про остальные сферы экономики, про выручку компаний, работающих в торговле, то мы видим превышение выручки ежесуточной относительно показателей прошлого года, которые были более чем успешными: порядка 15−20%», — подчеркнул Ефимов.