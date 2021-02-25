Вологда, , 14:32 — REGNUM С 1 по 4 марта в Вологде состоятся самые масштабные в России соревнования по горнолыжному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья Всероссийские «Старты Мечты», сообщает ИА REGNUM.

Кроме того, состоится Всероссийская конференция инструкторов по терапевтическому спорту по новейшим методикам работы с детьми с ограниченными возможностями. В конференции примут участие более 30 профессиональных тренеров из разных городов России.

Турнир для детей проводится уже шестой год, в этом году в спортивном состязании примут участие более ста детей из 25 регионов страны. Самому младшему из участников четыре года, а самому старшему 18 лет.

Дети будут соревноваться в трех категориях: самостоятельный спуск со склона, спуск с помощью слайдера и с поддержкой инструктора. В каждой подгруппе спортсмены будут поделены по возрасту. Победителей и участников каждой номинации ждут призы и подарки.

Ранее «Старты Мечты» проводились в Москве и Подмосковье, Тюмени, Кировске и Челябинске, Вологда будет принимать детей и их родителей впервые.

Организаторами соревнований выступает благотворительная программа «Лига мечты» при поддержке фонда президентских грантов и правительства Вологодской области.